انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بفتح باب الترشح غدًا

ينطلق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023 لجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غدًا، بفتح باب الترشح للانتخابات من خلال سحب الاستمارات وتقديمها، على أن تعلن الجامعات الأحد المقبل الكشوف المبدئية للمرشحين، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية وفقاً للجدول الزمني الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023 والمقرر انطلاقها غدا بفتح باب الترشح على المقاعد المختلفة، مؤكداً التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز الصناديق الزجاجية ومقرات الانتخابات.

انتخابات الجامعات

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الاستعداد التام لانتخابات الاتحادات الطلابية، موضحاً أن الجامعة أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، موضحاَ أنه يحق لجميع الطلاب الترشح للانتخابات.