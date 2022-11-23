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محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية 2022.. اعرفها لتجنب الاستبعاد

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أحمد أبوضيف
04:32 م | الأربعاء 23 نوفمبر 2022
جامعة القاهرة إحدى الجامعات الحكومية

جامعة القاهرة إحدى الجامعات الحكومية

حددت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عدد من الاشتراطات والمحظورات الواجب اتباعها خلال الأيام المقبلة للطلاب المقبلين على الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، المزمع إقامتها خلال الفترة 24  نوفمبر، لمدة 15 يوما وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مؤكدة أن من يخالف التعليمات بشأن المحظورات يعرض نفسه للمسألة القانونية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لائحة الاتحادات الطلابية حددت عددا من المحظورات الواجب تجنبها خلال ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية كل عام تجنبا للمسألة القانونية والاستبعاد من الترشح حال المخالفة.

محظورات في انتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضح «عبد الخالق»، أن أبرز المحظروات يتمثل في استخدام الشعارات الدينية والدعاية السياسية، والشعارات الحزبية ومخالفة التقاليد الجامعية المتمثلة في استخدام مكبرات الصوت بجانب قاعات المحاضرات وغيرها من العادات غير المألوفة لقدسية الحرم الجامعي، وتجنب لصق الدعاية الانتخابية على جدران الكليات والجامعة وأسوارها.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.