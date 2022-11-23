محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية 2022.. اعرفها لتجنب الاستبعاد

حددت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عدد من الاشتراطات والمحظورات الواجب اتباعها خلال الأيام المقبلة للطلاب المقبلين على الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، المزمع إقامتها خلال الفترة 24 نوفمبر، لمدة 15 يوما وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مؤكدة أن من يخالف التعليمات بشأن المحظورات يعرض نفسه للمسألة القانونية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لائحة الاتحادات الطلابية حددت عددا من المحظورات الواجب تجنبها خلال ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية كل عام تجنبا للمسألة القانونية والاستبعاد من الترشح حال المخالفة.

محظورات في انتخابات الاتحادات الطلابية

وأوضح «عبد الخالق»، أن أبرز المحظروات يتمثل في استخدام الشعارات الدينية والدعاية السياسية، والشعارات الحزبية ومخالفة التقاليد الجامعية المتمثلة في استخدام مكبرات الصوت بجانب قاعات المحاضرات وغيرها من العادات غير المألوفة لقدسية الحرم الجامعي، وتجنب لصق الدعاية الانتخابية على جدران الكليات والجامعة وأسوارها.