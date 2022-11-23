انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. مواعيد التقديم والتصويت

أعلنت عدة جامعات في مختلف المحافظات عن الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، المقرر أن تبدأ غدا الخميس، وتستمر حتى 8 ديسمبر المُقبل، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن جدول مقترح للانتخابات.

جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وأعلنت التعليم العالي، الجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023، كالتالي:

الخميس 24 نوفمبر: فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات.

الأحد 27 نوفمبر: إعلان الكشوف المبدئية.

الإثنين 28 نوفمبر: تلقي طلبات الطعون.

الثلاثاء 29 نوفمبر: فحص الطعون.

الأربعاء 30 نوفمبر: إعلان الكشوف النهائية.

الخميس 1 ديسمبر: الدعاية الانتخابية.

الأحد 4 ديسمبر: انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج.

الاثنين 5 ديسمبر: انتخابات الإعادة.

الثلاثاء 6 ديسمبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

الأربعاء 7 ديسمبر: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

الخميس 8 ديمسبر: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

موعد سحب وتقديم الاستمارات

قال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات لـ انتخابات الإتحادات الطلابية، سيكون صباح غد الخميس من 9 صباحا حتى 2 ظهرا، موضحاً أنّه سيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد المُقبل، في تمام الساعة 12 ظهرا، بينما يبدأ تلقي الطعون يوم الإثنين المُقبل، في الـ9 صباحا حتى 2 ظهرا، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الثلاثاء المُقبل، في تمام الساعة 12 ظهراً.

الدعاية الانتخابية والانتخابات

أشار عبد السلام، إلى أنّه سيتم بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 1 ديسمبر، على أن يتم انتخابات الجولة الأولى داخل الكليات كل كلية على حدة، وفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 4 ديسمبر، على أن يتم عقد جولة الإعادة يوم الاثنين 5 ديسمبر من التاسعة صباحاً وحتى 2 ظهراً، وذلك بحسب الجدول الذي وضعته وزارة التعليم العالي، وتسير عليه جامعة الفيوم.

انتخابات الاتحادات على مستوى الجامعة

أضاف أنّ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ستنطلق على مستوى الكليات في تمام الساعة 10 صباحا، حتى 2 مساءً، فيما تنطلق الانتخابات لاختيار رئيس الإتحاد ومساعده على مستوى الكليات يوم الأربعاء 7 ديسمبر في تمام الساعة 12 ظهرا، على أن تتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الجامعة في تمام الساعة 10 صباحاً.