تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا في كأس العالم بقطر

مفاجآت عديدة ومنافسات قوية تشهدها النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم، حيث شهدت المباريات الأولى من البطولة أكثر من هزيمة لمنتخبات عالمية، ونتائج غير متوقعة لمنتخبات أخرى، والمفاجاة الأكبر حتى الآن كانت هزيمة منتخب الأرجنتين أمام نظيره السعودي 1/2، وتعادل منتخب تونس مع الدنمارك، وتعادل منتخب المغرب مع كرواتيا، في بداية مبشرة للمنتخبات العربية بمونديال قطر.

وينتظر محبي وجماهير الكرة الأفريقية، المبارة المرتقبة الليلة، بين منتخب غانا ونظيره البرتغالي، لذا زادت عمليات البحث المتواصلة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وغانا

وتأتي المباراة المرتقبة بين منتخب البرتغال وغانا، ضمن تصفيات المجموعة الثامنة من النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق الموقع الرسمي لشبكة قنوات bein sports الرياضية، فإنّ الجمهور يمكنه متابعة مباراة غانا والبرتغال في كأس العالم، من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس القطرية إكسترا

االقمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة bein sport

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport mix

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

-معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة البرتغال وغانا

وتنطلق صافرة البداية في مبارة غانا والبرتغال، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.