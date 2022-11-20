موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022.. يبدأ بعد أيام قليلة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ يوم الخميس المقبل 24 نوفمبر.

صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

وتابعت وزارة المالية في كتابها الدوري الذي تم نشره بجميع المؤسسات الحكومية وعلى الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة المالية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 لموظفي الدولة بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 24 نوفمبر، لـ33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، على أن تُستكمل أعمال صرف المرتبات اعتباراً من الأحد المقبل 27 نوفمبر، وحتى الأربعاء 30 من ذات الشهر.

يذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أنه سيطبق قرار الحكومة بصرف علاوة الـ300 جنيه الاستثانئية التي أعلن عنها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، لجميع موظفي الجهاز الإداري البالغ عددهم 4.6 مليون موظف، على كافة الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

ضخ المرتبات في ماكينة الصرف الآلي

وفي نفس الوقت، أعلن مصدر مصرفي أنه سيتم ضخ المرتبات في جميع ماكينات الصرف الآلي للبنوك المصرية التي تتعامل مع مؤسسات الدولة وفقا للمواعيد التي أعلنتها وزارة المالية.

يذكر أن وزارة المالية نشرت جدول الحد الأدنى للأجور بعد زيادة المرتبات لجميع الموظفين في الدولة، وجاء كالتالي:

- درجة المدير العام 5400 جنيه بدلاً من 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه، بدلًا 4500 جنيه.

- الدرجة الثانية تصبح 4200 جنيه، بدلاً من 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة تصبح 3740 جنيها بدلاً من 3420 جنيها.

- الدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيها، بدلاً من 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة تصبح 3240 جنيهًا.

- الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.