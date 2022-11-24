إزالة 48 مكمورة فحم غير مرخصة في مركز سيدي سالم بكفر الشيخ «صور»

شهد مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذ 48 قرارا لإزالة مكامير الفحم بقرية الفقهاء القبلية، ومصادرة الأخشاب.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة مكامير الفحم غير المرخصة، حفاظاً على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، حيث تمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بطنطا والقوة المرافقة من الشرطة بسيدي سالم.

مصارة الأخشاب

وقاد شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة مكبرة لتنفيذ 48 قرارا لإزالة مكامير الفحم بقرية الفقهاء القبلية، ومصادرة الأخشاب، بحضور اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير الأمن، والعقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدى سالم، والمهندسة سمية درويش، مندوب جهاز شؤون البيئة بطنطا، ورأفت عابد يوسف، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون القرى، ومحمد حلمي مدير إدارة البيئة بالوحدة، وعادل عطيان، مسئول الإزالات بالمركز والمدينة، وإيهاب سعد طلب، رئيس قرية الفقهاء القبلية، وأيمن عبد السلام محمود، رئيس قرية سدخميس، وعبد العزيز مرسال، رئيس قرية برية لاصيفر، وسعد على غالى، رئيس قرية الملاحة، وبهجات الزينى، رئيس قرية أبو غنيمة.

مخالفة الاشتراطات البيئية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.