مراسل «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتبع سياسة الترغيب والترهيب مع كوريا الشمالية

أكد ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن أنه ليس هناك أي طلبات لانعقاد مجلس الأمن الدولي للرد على التجارب الصاروخية الكورية الشمالية.

لا استبعد تقديم المندوبة الأمريكية طلبا لاجتماع مجلس الأمن

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي أنه لا يستبعد أن تتقدم المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن بطلب لعقد جلسة طارئة.

وتوقع نور الدين عقد مجلس الأمن لجلسة طارئة نظرًا لزيادة الاختبارات الصاروخية الكورية، معتبرًا أنها أصبحت مستفزة وأصبحت قريبة من الحدود اليابانية، ومن الوصول للأراضي الامريكية، مشيرا إلى أن هناك تقارير إعلامية تؤكد اجراء كوريا الشمالية لتجارب تحت الأرض.

أمريكا تتبع سياسة الترهيب والترغيب مع كوريا الشمالية

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع في سياستها مع كوريا الشمالية سياسة الترغيب والترهيب في نفس الوقت مشيرًا أن الخارجية الامريكية أعلنت عدم قطع خط الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تظهر أمام الشعب الأمريكي بأنها غير قادرة على الردع.

وأكد أن المشاورات الأمريكية الصينية يمكن أن تتناول مسألة الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية مشددًا على أنه من الممكن لأمريكا استخدام الصين في بعض الأمور ضاربًا المثل بالحرب الروسية الأوكرانية حيث حاولت استمالتها لتكون مع الغرب ضد روسيا.