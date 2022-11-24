لراغبي العمل في ألمانيا.. «الهجرة» تعلن عن تدريب «البرمجة والتكنولوجيا»

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم جلسة استشارية متخصصة عن كيفية العمل كمبرمج أو في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل ألمانيا، ضمن الدورات التي ينظمها بشكل مستمر لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار جهود وزارة الهجرة لمكافحة الظاهرة، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف.

البرمجة وتكنولوجيا المعلومات من المجالات المطلوبة لسوق العمل الألماني

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول تفاصيل الدورة التدريبية، جاء فيه: «طبيعة الشغل في ألمانيا تختلف من مجال لمجال، وعشان مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات من المجالات المطلوبة في السوق العمل الألماني، مهم تعرف إيه هي الخطوات اللازمة ومتطلبات الشغل قبل أما تقدم على وظيفة».

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور: «الجلسة دي مخصصة للمبرمجين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وهتكون يوم الخميس 24 نوفمبر - أونلاين من الساعة 3 عصرًا ومتاح التسجيل فيها من أي مكان.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

جدير بالذكر أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يحرص على تنوع الدورات التدريبية التي يقدمها للشباب، لتشمل تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني، وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر، إضافة إلى تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات، بقاعات تدريب المركز بالمعادي.

ويعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جزء لا يتجزأ من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يعد أحد أذرع وزارة الهجرة التي تكافح من خلاله الهجرة غير الشرعية، وذلك داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الهجرة المصرية والوكالة الألمانية للتوظيف.

كما يجرى تنظيم بعض التدريبات «أونلاين»، لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.