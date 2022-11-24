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«التعليم»: تفعيل لجان متابعة في المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات

كتب:

أميرة فكري
10:12 ص | الخميس 24 نوفمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل لجان لمتابعة المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، في الفترة من 20 نوفمبر الحالي حتى 22 ديسمبر المقبل، بجميع المديريات، للتأكيد على فاعلية أعمال التحقق الداخلي، وأدوار ومسؤوليات وجاهزية غرف التقييم والتحقق.

تنفيذ ورش عمل لتنمية مهارات المعلمين

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، أنّه سيتم تنفيذ بعض ورش العمل اللازمة، وتنمية وثقل مهارات معلمي التعليم الفني، على أعمال التقييم والتحقق. 

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بقلم أميرة فكري