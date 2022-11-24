الصحف الألمانية تهاجم منتخب الماكينات بعد سقوطه أمام اليابان: أضحوكة العالم

شنت الصحف الألمانية هجوماً حاداً على نجوم المنتخب الألماني بعد الخسارة التي تعرضوا لها، أمس الأربعاء، على يد اليابانيين بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم بقطر.

ووصفت صحيفة «بيلد» الشهيرة، أداء كتيبة هانسي فليك المدير الفني للماكينات الألمانية في بداية المباراة بالكارثية. وذكرت: «مباراة كارثية تذكرنا بالخروج المدوي في روسيا قبل 4 سنوات من مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخنا».

غضب واستياء في الصحف الألمانية بعد الخسارة من اليابان

أما صحيفة «كيكر»، فقد اتهمت المدرب الألماني بالتسبب في فوضى لدى الفريق، منتقدة أداء اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة. فيما عنفت صحيفة «فيلت» لاعبي الفريق الألماني، وقالت إنهم جعلوا من أنفسهم «أضحوكة» مرة أخرى في بداية مسيرتهم خلال بطولة كبرى يشاهدها العالم.

وأشارت الصحيفة الألمانية في تقريرها، إلى أن منتخب ألمانيا فاز مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات له مع إسبانيا، وهو ما يؤكد صعوبة المباراة المقبلة مع الإسبان والتي لن يحسم فيها الفوز بطريقة سهلة.

واتفقت الصحف الألمانية على الأخطاء الدفاعية الكارثية التي وقع فيها المنتخب، وهو ما منح اليابان الثلاث نقاط الأولى في البطولة العالمية، بالإضافة إلى خسارة المباراة الافتتاحية للمرة الثانية بتكرار أجواء مونديال 2018 في روسيا.

تألق ياباني واحتفالات جماهيرية

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل في الشوط الأول من المباراة عن طريق ضربة جزاء سجّله اللاعب «جوندوجان»، ليتعادل بعدها لاعبو اليابان قبل أن يقتنصوا فوزاً ثميناً، الأمر الذي أحدث زلزالاً في مدرجات الجماهير اليابانية التي احتفلت بالفوز على طريقتها الخاصة عقب إطلاق صافرة النهاية.

وسيلتقي منتخب ألمانيا، في مباراته الثانية في المجموعة الخامسة، منتخب إسبانيا يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد البيت، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء كوستاريكا يوم 1 ديسمبر في الاستاد ذاته.