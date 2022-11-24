رفع درجة الاستعداد بالبحيرة لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة اليوم، مع اتخاذ التدابير اللازمة.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين تتعلق بسوء حالة الجو وسحب مياه الأمطار.

مراجعة دورية لبالوعات الصرف في البحيرة

يشار إلى أن محافظة البحيرة اتخذت عدة إجراءات للاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، ومنها، المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

وتضمنت الإجراءات أيضًا استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها، والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، واتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين، إضافة إلى عمل صيانة كاملة لجميع سيارات الكسح وشفط المياه، وتوفير مصادر تغذية كهرباء بديلة، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة المولدات بجميع محطات الصرف.

يأتي ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة نهارا وتكون متوسطة ورعدية مساء، وقد تصل لغزيرة في فترات الليل بنسبة حدوث 50% تقريبا، وسيصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها من 40 إلى 50 كم/ ساعة، مع اضطراب الملاحة البحرية حيث يصل ارتفاع الموج إلى 2- 3 أمتار.