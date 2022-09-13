رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في البحيرة

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا اليوم، لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد، وكذلك الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأكدت بلبع، رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، ومتابعة انتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات في المدارس من نوافذ ودورات مياه وكهرباء وأسوار وبوابات.

متابعة جاهزية المباني الجديدة

كما أكدت متابعة جاهزية المباني الجديدة للعام الدراسي الجديد وانتهاء أعمال الصيانة اللازمة، ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج محيط المدارس، وإزالة أي إشغالات بجوارها ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة.

توفير السيارات للطلاب

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالتنسيق بين المرور ومشروع المواقف والنقل الداخلي لتوفير السيارات والمركبات، ومتابعة سير الحركة المرورية مع بداية العام الدراسي للتيسير على المدرسين والعاملين والطلاب.

وشددت بلبع على استمرار التوسع في فتح معارض أهلا مدارس بالمدن والمراكز، وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية بالأسعار المخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

يذكر أن محافظة البحيرة، شهدت قبل يومين افتتاح معرض أهلا مدارس في وسط مدينة دمنهور، وجرى افتتاح آخر اليوم بإيتاي البارود اليوم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.