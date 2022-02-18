رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من مخاطر التقلبات الجوية.

توقعات بسقوط أمطار

جاء ذلك عقب توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد المحافظة اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة 18 فبراير، أمطارا من خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها 20-30 كم/ ساعة، وشدد اللواء المحافظ على استمرار الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

وشدد المحافظ على المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع، مؤكدا على ضرورة إتمام استعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

توقعات هيئة الأرصاد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس من مساء اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، ووضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقسا غائما، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً بنسبة حدوث (40 ٪ تقريبا)، ونشاط للرياح أحيانا، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من (1: 1.5) متر، والرياح السطحية، شمالية شرقية: شمالية غربية.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 10 درجات مئوية.