حالة الطقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، في البحيرة معتدل الحرارة نهارا، مائل للبرودة ليلًا، على كافة الأنحاء، غائم جزئيًا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى مستوطة بنسبة حدوث 30 إلى 40% تقريبًا.

درجة الحرارة اليوم في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية: شمالية غربية، فيما تسجل الحرارة اليوم في البحيرة نحو 25 درجة مئوية للعظمى والصغرى 17 درجة مئوية.

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة على فترات متفاوتة على مدار اليوم، لاسيما المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية» مع نشاط لحركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

استعدادات البحيرة لموسم الشتاء

واستعدت البحيرة قبل بداية موسم الشتاء حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات رفع تراكمات المياه، ووجهت الجهات المعنية في المحافظة بضرورة صيانه أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية؛ تجنبا لوقوع الحوادث أثناء الرياح.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، روساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المنازل الآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمختلف المدن والمراكز.