مستشار الرئيس يكشف تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا والفيروس المخلوي في مصر

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مُطمئن للغاية، من حيث الإصابات والوفيات.

وأضاف «تاج الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك وعي كبير بين المواطنين بشأن فيروس كورونا واللقاحات التي شهدت توسعا كبيرا بمختلف محافظات الجمهورية، وهناك فئات تحتاج الى جرعة رابعة وخامسة وهم أصحاب المناعة الضعيفة لتعزيز الجهاز المناعي ومواجهة الفيروس ومتحوراته المختلفة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أنه حتى الآن لم تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، والمتحورات الجديدة التي ظهرت في الخارج ضعيفة، واللقاحات لها قدرة على مواجهتها، مؤكدا أن لقاحات كورونا تعمل على تحويل الأعراض الشديدة إلى خفيفة ومتوسطة وتمنع التعرض للإصابة بالفيروس بنسبة تصل الى أكثر 80%.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي لفيروس التنفسي المخلوي، أكد أن الفيروس ليس مرض خطير بل سريع الانتشار بين الأطفال خاصة الرضع وفيما فوق الـ 6 أشهر، مشيرا إلى أن علاج الفيروس التنفسي المخلوي هو مخفضات الحرارة والسوائل والراحة التامة ولا يوجد أي تخوف خاصة وأن الفيروس التنفسي المخلوي من الفيروسات التي تنتشر في فصل الشتاء وليس هو فقط بل يوجد أيضا الفيروس الغدي.

علاج الفيروس التنفسي المخلوي

وكشف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن سبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي هو جائحة كورونا والتي جعلت البعض يتناسى فكرة وجود الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، مشيرا الى أن الاجراءات الاحترازية لابد من استمرارها وجعلها أسلوب حياة.