إصابة عاملين وتحطم سيارة في انهيار سقف عقار «شرق الإسكندرية»

أصيب عاملان إثر سقوط سقف حجرة أثناء ترميمها بعقار بمنطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية، فيما أسفر الحادث عن تلفيات بسيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار، فيما لم تقع أي حالات وفاة نتيجة الحادث.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا يفيد سقوط سقف حجرة على عمال بالعقار رقم 11 شارع 11 من شارع السيدة آمنة، ناصية شارع اللواء هاني علي كامل، بمنطقة سيدي جابر بحي شرق الإسكندرية.

تفاصيل سقوط سقف في الإسكندرية

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص، أن العقار المنهار جزئيا مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وجزء بالطابق الرابع.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء السقف العقار على سيارة وتحطم زجاجها وإصابة عاملين اثنين كانا يقومان بأعمال ترميمات بالشقة المشار إليها، وجرى نقلهما إلى مستشفى المدينة الطبية.

القعار صادر له قرار ترميم

ووفقا لحي شرق الإسكندرية، فإن العقار صادر له قرار ترميم رقم 112 لسنة 1993 لم ينفذ.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.