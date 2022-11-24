موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها في 28 منطقة بالإسكندرية اليوم

انقطعت الكهرباء بالإسكندرية في 28 منطقة بوسط وغرب وشرق المحافظة، صباح اليوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي بسبب عمليات الصيانة التي تهدف لتقوية التيار.

وبحسب بيان شركة كهرباء الإسكندرية، فإن انقطاع الكهرباء بالإسكندرية اليوم، وقع في 28 منطقة، على رأسها 23 من مناطق شرق الإسكندرية، نتيجة لأعمال الصيانة، وذلك في الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وتصدرت مناطق شرق، انقطاع الكهرباء بالإسكندرية اليوم بعدد 23 منطق ة، أي أكثر من 82% من المناطق المنقطع فيها الكهرباء على مستوى الإسكندرية، وتمثلت في «سیدی بشر: برج سندی شارع خالد بن الوليد - ش محمود رضا - فندق رمسیس ریجنسی - ش مینام اغدیر - ش بن طاهر عمارة فريال - جمعية ثمرة السلام - سابا باشا : ش ابراهيم الطار - ش الأمير جميل خلف الهيئة - ش لافيزون عمارة قطط - ش اسماعيل مخلوف خلف سينما ليلى - ش عبد الحميد العبادي أمام مسجد الهدايا - ش عبد الفتاح رستم جليم - لؤلؤة سوريا ش سوريا مع طريق الجيش - ش عبد السلام عارف - طابية سيدى بشر - ش عبد الحميد الديب بجوار عمارات الهيئة - المندرة: حجرة تبريد الأمل ش 111 - عبد المسيح متفرع من ش 30 عبد المجيد ش ملك حفنى - ش عمرو بن الخطاب -ش دار السلام خلف المعهد الدينى - ش حدائق سيدي بشر - ش أحمد مرسي البقال من ش 3».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

وانقطعت الكهرباء في وسط الإسكندرية بمناطق «الإبراهيمية: 1206 ش كوتاهية - 158 ش بورسعيد برج الثغر - محرم بك: زين العابدين - الجمرك: زاوية القطن انسطاسي». وفي غرب وقع انقطاع الكهرباء في «العامرية» بالمنطقة الحرة.