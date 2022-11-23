تفاصيل واقعة انقطاع الكهرباء في مستشفى بنها التعليمي وإنقاذ حياة 12 مريضًا

أصدرت إدارة مستشفى بنها التعليمي، بيانًا للكشف عن تفاصيل العطل الكهربائي الذي وقع بالمستشفى وجرى على إثره نقل 12 حالة إلى المستشفيات القريبة.

وذكرت الإدارة، أنها أخطرت كل من إدارة الأزمات بمحافظة القليوبية وغرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، في تمام الساعة الرابعة عصر أمس الثلاثاء، بوجود عطل مفاجئ بلوحة الكهرباء الخاصة بمبنى الطوارئ بالمستشفى، الذي يحتوي على أقسام العناية المركزة، والحالات الحرجة، والأطفال حديثي الولادة.

محافظ القليوبية في بنها التعليمي لمتابعة إصلاح العطل

وأشار البيان، إلى أنه على الفور توجه عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الثلاثاء، إلى مستشفى بنها التعليمي، يرافقه الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المستشفيات التعليمية واللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الادارية بالقليوبية والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتورة فاطمة الشباسي مدير مستشفى بنها التعليمي، والدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، حيث تابع إجراءات اصلاح العطل الموجود في لوحة تحكم الكهرباء بالمستشفى، والذى تم الانتهاء منه بعد منتصف الليل.

نقل 12 حالة للمستشفيات القريبة

وأشار البيان، إلى أنه جرى نقل 12 حالة من المرضى المحجوزين بأقسام العناية المركزة والحضانات، إلى عدد من المستشفيات المجاورة، واطمأن المحافظ على نقل الحالات للمستشفيات، موضحًا أنه جرى عقب العطل، إجراء عملية صيانة دورية وإعادة العمل وإبلاغ الجهات المعنية بها حتى لا يتسبب العطل في مشاكل مستقبلية داخل المستشفى.

كما جرى الاستعانة بمرفق الإسعاف والمستشفيات الأخرى بالمحافظة؛ لنقل حالات العناية المركزة وحضانات الأطفال لها؛ لضمان توفير الرعاية والعلاج لهم.

وأوضح البيان، أنه تم بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية وأمانة المراكز المتخصصة بوزارة الصحة ومرفق إسعاف القليوبية ونقل الحالات، مؤكدا أن أجهزة التنفس الصناعي مزودة ببطارية لتخزين الطاقة وقادرة علي العمل في أي ظروف طارئة.

كان عددا من مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت اخبار بخصوص انقطاع الكهرباء عن مستشفى ينها العام بسبب عطل مما ادي الي نقل عددا من الحالات المرضية للمستشفيات الاخري.