طلاب مدرسة النور بكفر الشيخ يلمسون قطعا أثرية في اليوم العالمي للفلسفة

نظم متحف كفر الشيخ احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي بالمحافظة.

واستقبل المتحف طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر بكفر الشيخ، واستمتع خلالها الطلاب بملامسة بعض القطع الأثرية للتعرف عليها، وخلال الجولة استمعوا لأهمية الفلسفة عند المصريين القدماء، والمعنى الحقيقي لكلمة فلسفة في الفكر اليوناني، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية وعبروا عن استمتاعهم بالزيارة.

استقبال طلاب جامعة أسيوط

كما استقبل متحف كفر الشيخ طلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، ووفد مركز البحوث الزراعية بسخا، برئاسة الدكتور مجدي السماحي، وكيل المركز، وتم اصطحابهم بجولة إرشادية لمقتنيات المتحف، معبرين عن سعادتهم بزيارة المتحف، وأبدوا إعجابهم بالمقتنيات الأثرية، وسيناريو العرض المتحفى، في إطار استمرار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، كما استقبل المتحف عدد من الرحلات المدرسية، بمناسبة الاحتفالية.

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، تم افتتاحه في عام 2020، ويضم 3 قاعات، هي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.