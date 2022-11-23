سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ما زال سعر الدينار الكويتي يشهد تذبذبا يوميا في سعر صرفه في البنوك بشكل عام، والاختلاف الوحيد في سعره بين بنك وآخر لا يزيد عن 2 لـ3 جنيهات، ويبحث الراغبون في شراء العملة الكويتية أو تغيرها، عن أفضل وقت للشراء أو البيع، وفقا للأسعار المعلنة من جانب البنوك العربية والأجنبية والحكومية.

ووفقا للتحديثات الصباحيية اليوم في القطاع المصرفي، تستعرض «الوطن» من خلال متابعاتها الاقتصادية اليوم لأسعار العملات، آخر أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بالبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ومن خلال السطور التالية، نرصد آخر ما استقر عليه سعر الدينار الكويتي، ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين، كما يلي.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.43 جنيه للشراء و79.74 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية داخل تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.67 جنيه للشراء و79.60 جنيه للبيع.

- استقر سعر شراء الدينار في البنك المركزي المصري 79.37 جنيه للشراء و79.773 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.73 جنيه للشراء و79.60 جنيه للبيع.

- سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 77.90 جنيه للشراء و79.74 جنيه للبيع.

- وجاء سعر العملة الكويتية خلال بداية التعاملات الأسبوعية بالمصرف المتحد 74.12 للشراء و79.47 جنيه للبيع.

- وداخل بنك cib بلغت العملة الكويتية اليوم، عند نحو 77.27 جنيه للشراء و79.80 جنيه للبيع.