سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تباين سعرصرغ الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في عدد من البنوك المصرفية العاملة في مصر.

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في بداية تعاملات اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وكشف الموقع الرسمي للبنك المركزي، عن أسعار العملات، حيث سجل سعر الدينار الكويتي نحو 79.30 جنيه للشراء و79.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

واختلف سعر العملة العربية، في أكبر بنكين حكوميين في مصر، إذ سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي، نحو 76.59 جنيه للشراء، و79.51 جنيه للبيع.

بينما توقف سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك مصر عند نقطة 76.66 جنيه للشراء، بينما وصل البيع إلى 79.51 جنيه.

- وسجل سعر الدينار الكويتي، في بنك الإسكندرية، نحو 76.35 جنيه للشراء، و79.65جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة

وفي بداية التعاملات الصباحية، سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة كالتالي:

- الدينار الكويتي في المصرف المتحد، سجل نحو 74.09 جنيه للشراء، و79.65 جنيه للبيع.

- أما في البنك الأهلي الكويتي، وصل سعر العملة الكويتية إلى 79.65 جنيه للبيع، و77.45 جنيه للشراء.

- وصل سعر الدينار الكويتي في EG bank، لنحو 76.01 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 79.1 جنيه.

- وفي بنك َQNB الأهلي، سجل الدينار الكويتي، نحو 79.35 جنيه للشراء، أما سعر البيع سجل 79.65 جنيه.

- وسجلت العملة العربية في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 77.24 جنيه للشراء، و79.70 جنيه للبيع.