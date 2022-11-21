سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

ما زال سعر الدرينار الكويتى، يشهد حالة من عدم الاستقرار، نظرا لوجود تباين في عمليات البيع والشراء اليومية المرتبطة به، داخل البنوك العربية والأجنبية والحكومية، ووفقا للتحديثات الأخيرة في القطاع المصرفي.

ووفقا للتحديثات الصباحيية اليوم في القطاع المصرفي، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، آخر أسعار بيع وشراء العملة الكويتية الرسمية.

سعر الدينار الكويتي

وفيما يلي نرصد آخر ما وصل إليه سعر الدينار الكويتي، في القطاع المصرفي المصري، ضمن الخدمات اليومية للقراء والمتابعين، كما يلي.

- سجل الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 76.29 جنيه للشراء و79.63 جنيه للبيع.

- بلغ سعر العملة الكويتية الرسمية داخل تعاملات البنك الأهلي صباح اليوم، 76.56 جنيه للشراء و79.47 جنيه للبيع.

- سجل في البنك المركزي المصري 79.37 جنيه للشراء و79.63 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في بنك مصر 76.62 جنيه للشراء و79.47 جنيه للبيع.

- سجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 75.94 جنيه للشراء و 79.63 جنيه للبيع.

- وجاء سعر العملة الكويتية خلال بداية التعاملات الأسبوعية بالمصرف المتحد 74 جنيها للشراء و79.62 جنيه للبيع.

- وداخل بنك cib استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم، عند نحو 77.14 جنيه للشراء و79.64 جنيه للبيع.