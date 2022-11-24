كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر التعدي على فرد أمن إداري بالمقطم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الاشخاص بالتعدي بالضرب على فرد أمن إداري بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بلاغ من فرد أمن إداري

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18نوفمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة المقطم من فرد أمن إداري بأحد المجمعات السكنية الكائنة بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والضرب، وإحداث إصابته.

وأفاد أن سبب تعدي المتهم عليه هو منعه من الدخول بالدراجة النارية خاصته لزيارة أحد أقاربه المقيم بذات المجمع السكني، إلا بإتباع تعليمات الدخول وإظهار تراخيص الدراجة النارية فتعدى عليه بالضرب على النحو المشار إليه.

ضبط المشكو في حقه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفى وقت لاحق حضر المُبلغ للقسم، وقرر رغبته في التنازل عن شكواه لقيام المشكو في حقه بالحضور لمحل عمله برفقة أهليته وتم الصلح والتراضي فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.