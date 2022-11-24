ضبط 17 قضية مخدرات في حملة موسعة للأمن العام بالقليوبية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

ونفذت الحملة 7546 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.