محافظ قنا يشهد أداء اليمين لمدير عام مشروعات الأمن الغذائي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أداء اليمين للدكتورة وردة محمد محمد عبدالمغيث، لتوليها منصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإنتاج والشؤون الاقتصادية بمشروعات الأمن الغذائي بمحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة.

نص القسم

وجاء نص القسم «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل، وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب».

وأعرب محافظ قنا عن خالص التهنئة لمدير عام الإدارة بتوليها منصبها، متمنيا لها التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل أقصي الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياها بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

مشروعات الخدمية بنقادة

في سياق آخر، وبتكليف من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أجرى الدكتور حازم عمر نائب المحافظ جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بعدد من المشروعات الخدمية بمركز نقادة، رافقه ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الجديد، والمقام على حوالي 460 م2، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين و400 ألف جنيه، ويشمل المبنى وحدة حماية مدنية ووحدة اتصالات كاملة لربط مبني الوحدة بالمركز التكنولوجي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى والعمل على تلبيه احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم