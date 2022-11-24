ضبط 20 طن أرز شعير داخل مضرب بالبحيرة قبل بيعه في السوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة تموينية في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ضبط 20 طن أرز شعير في البحيرة

واسفرت الحملة عن ضبط 20 طن أرز شعير حصاد 2022 داخل مضرب قام صاحبه بتجميعه خارج المنظومه لحجبه عن التداول لبيعه بالسوق السوداء حيث تم التحفظ علي الكميات المضبوطه

و تشكلت الحملة برئاسة مجدي الخضر - وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أشرف عبد الحميد وكيل المديرية ومفتاح عبد اللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات رقابية على الأرز في البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة على توريد الأزر لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.

توريد الأزر في البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة انتظام عملية توريد الأزر في الشون والصوامع وسط إجراءات مشددة ومتابعة مستمرة من قبل مديرية تموين البحيرة