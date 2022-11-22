ضبط 252 طن أرز شعير في 3 مخازن سرية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مكبرة في مركز بلقاس، أسفرت عن ضبط 252 طن أرز شعير في 3 مخازن سرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وعبدالوهاب عبدالرحيم، وكيل المديرية، باستمرار الحملات التموينية لضبط المخالفين، وتحت إشراف علي حسن، مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بمديرية تموين الدقهلية.

وتشكلت الحملات، بحسب بيان لمديرية تموين الدقهلية، برئاسة العميد هاني أبو ليلة، مدير مباحث تموين الدقهلية، يرافقه سامي إبراهيم ومصطفى عوض من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية، وهيئة سلامة الغذاء والقوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.

ضبط 3 مخازن أرز شعير في بلقاس

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 مخازن بناحية مركز بلقاس لحيازتها 252 طن أرز شعير موسم حصاد 2022، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توريد 75 ألف طن أرز في الدقهلية

وفي سياق متصل، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، إن إجمالي الكميات الموردة من الأرز الشعير إنتاج موسم 2022 إلى جهات التسويق الرسمية والتابعة لمديرية تموين الدقهلية، بلغت 74 ألفا و147 طنا، بالإضافة إلى كميات الأرز الشعير الموردة خارج محافظة الدقهلية، وقدرها 1640 طنا، ليصل الإجمالي إلى 75 ألفا و787 طنا.

وأضاف «صليب» لـ«الوطن»، أن عمليات توريد الأرز الشعير 2022 تتم بانتظام إلى الجهات الرسمية وهي «البنك الزراعي - الصوامع - مضارب الدقهلية - مضارب بلقاس» والمواقع الخاصة المعتمدة.