«التموين» تتيح شراء 5 كيلو أرز لكل مواطن من المجمعات الاستهلاكية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شراء الأرز الحر لجميع المواطنين من المجمعات الاستهلاكية بحد أقصى 5 أكياس للمواطن بدلا من «كيسين»، من أجل الحفاظ على استمرار طرح السلعة في المجمعات أمام جميع المواطنين دون نقص.

شراء الأرز الحر من المجمعات الاستهلاكية

وكانت المجمعات الاستهلاكية تسمح للمواطنين خلال الفترة السابقة بشراء 2 كيس من الأرز فقط للمواطن من بين احتياجاتهم من السلع، فيما أتاحت المجمعات والبالغ عددها 1300 مجمع على مستوى المحافظات شراء 5 أكياس أرز لسد احتياجات المواطنين من الأرز باعتباره سلعة استراتيجية وأساسية.

سعر الأرز في التموين

ويختلف سعر الأرز على بطاقة التموين باعتباره سلعة مدعمة تصرف للأسرة ضمن الحصص السلعية المقرة لها، إذ يبلغ سعره 10.50 جنيهات، في حين تطرح الوزارة الأرز بالسعر الحر لجميع المواطنين بسعر 14.50 جنيها، أما الأرز الفاخر عالي الجودة فتطرحه وزارة التموين في المجمعات بسعر 16.50 جنيها بدلا من 18 جنيها في السلاسل التجارية وهو أعلى سعر للأرز الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه عن 3%.

وبسبب إقبال المواطنين على الأرز في المجمعات الاستهلاكية، تكثف الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ المزيد من كميات الأرز لمنافذ الوزارة وسلاسل المجمعات بناء على توجيهات وزارية لاستمرار إتاحة الأرز أمام المواطنين.