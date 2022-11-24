عاجل.. الحكومة: لا صحة لتأجيل امتحانات نوفمبر لصفوف النقل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت عدم صحة ما تردد جملة وتفصيلا.

توزيع درجات صفوف النقل

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان عنه اليوم، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّ امتحان شهر نوفمبر قائم كما هو لصفوف النقل كافة دون إلغاء، مُشيرةً إلى أنّ توزيع الدرجات في امتحانات صفوف النقل لكل مادة ستكون كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل، و10% من درجة امتحان الشهر، و 5% على المواظبة، و5% على السلوك، مُحذرةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

3 اختبارات لصفوف النقل في كل عام دراسي

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّه سيكون هناك 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد لسنوات النقل: الأول، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، والثاني، يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي، والثالث يكون في نهاية الفصل الدراسي، ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وحال وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).