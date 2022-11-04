فرحة بين أولياء الأمور بكفر الشيخ عقب افتتاح 4 مدارس جديدة في أسبوع

عمّت الفرحة العديد بين أهالي محافظة كفر الشيخ، عقب افتتاح 4 مدارس جديدة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

وأعرب أولياء أمور الطلاب القاطنين بأحياء شرق وغرب مدينة كفر الشيخ ومركز الرياض، عن سعادتهم ببدء تشغيل مدرسة المنتزه للغات بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة عزبة طاهر بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ومجمع مدارس الدمرداش، ومدرسة الضبعة الابتدائية بإدارة الرياض التعليمية، وذلك استجابة لطلب أولياء الأمور وتيسيراً على الطلاب.

ولي أمر: المدارس الجديدة أنهت معاناة أبنائنا

«ولادنا كانوا بيعانوا من تكدس الفصول ومكانوش بيستوعبوا الحصص بسبب تكدس الطلاب، وكمان المدرسة كانت بعيدة عليهم ولكن افتتاح المدارس الجديدة قرب المسافات»، بهذه الكلمات بدأ كمال حسن، أحد أولياء الأمور، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف حافظ السيد، أحد أولياء الأمور، «أطفالنا كانوا بيعانوا الأمرين للوصول لأقرب مدرسة وتبعد عننا حوالي 3 كم، وكمان كانوا بيركبوا مواصلات وبيتبهدلوا، وكُنا بنشيل أعباء إضافية من ناحية، وعدم الاطمئنان عليهم من ناحية أخرى، وافتتاح المدارس الجديدة طمنا على ولادنا لأنها قريبة من بيوتنا».

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد افتتح خلال الأيام الماضية، 4 مدارس جديدة لتخفيض الكثافة بالفصول، ضمن المشروعات الخدمية المقرر افتتاحها تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي الـ66 للمحافظة.

افتتاح مجمع مدارس الدمرداش

كما افتتح المحافظ، الثلاثاء الماضي، مجمع مدارس الدمرداش على مساحة 4 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، تضم 44 فصلا لتقليل الكثافة في الفصول، بينها 12 فصل ابتدائي، و32 فصل إعدادي، وتحتوي على معامل متطورة، كما يحتوي المبنى على 28 دورة مياه لطلاب الإعدادية، و27 دورة مياه لتلاميذ المرحلة الابتدائية وبينها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما افتتح أيضا مدرسة الضبعة الابتدائية، بتكلفة 6 ملايين و600 ألف جنيه، على مساحة 4 آلاف و9 أمتار، تضم 16 فصلاً.

مدرسة المنتزه للغات

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، الأربعاء الماضي، مدرسة المنتزه للغات «إنشاء جديد»، على مساحة 1057 مترا بتكلفة 8 ملايين و624 ألف جنيه، تحتوي على 14 فصلا، لتقليل الكثافة في مدارس اللغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، كما تضم معامل وحجرات لإدارة المدرسة، كما افتتح مدرسة عزبة طاهر الابتدائية التابعة للوحدة المحلية لقرية صندلا بمركز كفر الشيخ، بتكلفة 6 ملايين و567 ألف جنيه، على مساحة 2456 مترا، وتضم 16 فصلاً.