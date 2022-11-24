عضو الحوار الوطني: جلسات لمناقشة باقي المحاور خلال الأيام المقبلة

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني في المحور الاقتصادي خلال اجتماعه، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، جدول أعمال لجان المحور، ضمن الجلسات التمهيدية، لاختيار المشاركين في الجلسات النقاشية، والانتهاء من إعداد جداول أعمال ما تبقى من لجان، بعد انتهاء المجلس في اجتماعه السابق من إعداد جدول أعمال لجان المحور السياسي.

مناقشات ومباحثات حول الملف الاقتصادي

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه تمت مناقشة المحور الاقتصادي وإنجازه بالكامل خلال اجتماع أمس، حيث بدأت الجلسة في الواحدة ظهرا واستمرت إلى الثامنة مساءً، وتضمنت مناقشات ومباحثات حول الملف الاقتصادي من أجل الانتهاء منه كاملا.

وأضاف «ربيع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاستثمارات الخاصة والعامة والموازنة والعدالة الاجتماعية والزراعة والصناعة جاءت على رأس الملفات التي تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع المحور الاقتصادي أمس.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة استكمال الجلسات التمهيدية لمناقشة باقي المحاور والملفات الهامة وطرح مقترحات وحلول لكل منها.

الدعوة للحوار الوطني

وكان الرئيس السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022 إلى حوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ولاقت تلك الدعوة استحسانا كبيرا من القوى السياسية المختلفة سواء من الأحزاب أو القوى المعارضة، وأعلنت بعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها ستدير الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته.