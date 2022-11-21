فدوى عابد عن فيلم «19 ب»: متأثرة بشخصيتي في العمل حتى الآن

ينافس الفيلم المصري «19 ب» في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، التي انطلقت فعاليته مساء يوم الأحد قبل الماضي وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث عرض العمل يوم الأربعاء الماضي بالمسرح الكبير.

وقالت فدوى عابد لـ«الوطن»، إنها سعيدة بمشاهدة فيلم «19 ب»، لأول مرة في وسط الجمهور، وأنها متأثرة حتى الآن بالشخصية، التي أدتها في العمل.

تجمعني كيمياء فنية كبيرة مع أبطال الفيلم

وأضافت فدوى عابد، أن أحمد عبد الله السيد، كاتب سيناريو متميز، وأن أبطال العمل أكثر من رائعين، وبينهم كيمياء كبيرة، وأنها أحببت الشخصية أول ما قرأتها، وأن التعامل مع الحيوانات، خلال أحداث العمل، لم يكن صعبا نهائيا.

أبطال فيلم 19 ب

ويشارك في بطولة فيلم «19 ب»، سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ومن تاليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، والمنتج محمد حفظي.