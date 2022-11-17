عرض فيلم «19 ب» المشارك في مسابقة «القاهرة السينمائي» اليوم

تشهد فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي العرض العرض العالمي الأول للفيلم المصري 19ب بطولة الفنان سيد رجب والفنانة ناهد السباعي.

معلومات عن الفيلم الأجنبي 19 ب

ويعتبر فيلم 19 ب، الفيلم المصري الوحيد المشارك بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، ضمن المسابقة الرسمية، وقدم المخرج أحمد عبد الله السيد، حيوانات الشارع كبطل رئيسي في فيلمه الروائي الطويل 19 ب.

ناهد السباعي تتحدث عن 19 ب

وقد قالت الفنانة ناهد السباعي بطلة الفيلم في تصريحات تلفزيونية، أن الفيلم تم تصويره في ظروف خاصة جداً، حيث تم تدريب عدد كبير من الحيوانات وتم السيطرة عليهم من أجل التصوير، حوالي 12 حيوان أليف ما بين كلاب وقطط .

أحداث فيلم 19 ب

تدور أحداث الفيلم، حول حياة حارس عجوز في فيال متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأةً يصبح مهدداً بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه .

أبطال فيلم 19 ب

يقوم ببطولة الفيلم سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس، ويضم فريق العمل مهندس الصوت علاء عاطف، ميكساج محمد صلاح، مهندس الديكور أمجد نجيب، منتج فني محمد جمال الدين، المخرج المساعد مروان حرب، مدير مالي أشرف المصري، الإشراف العام جيسيكا خوري، مصممة الملابس ناهد نصر الله، مونتاج سارة عبد الله، مدير التصوير مصطفى الكاشف، منتج منفذ يارا جبران، إنتاج فيلم كلينك محمد حفظي ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.