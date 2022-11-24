عضو «صحة الشيوخ»: مجابهة الفيروس المخلوي تتطلب خطة شاملة

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنّ مجابهة الفيروس المخلوي الجديد يتطلب وضع خطة إستراتيجية شاملة بين جميع جهات الدولة المعنية، في إطار المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

طرق مجابهة الفيروس المخلوي

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري، لـ«الوطن» أنّ خطة مجابهة الفيروس المخلوي الجديد تتطلب أن يتشارك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، باعتبارها مراكز بناء الوعي ولها تأثير كبير في رفع ثقافة المواطنيين وتوعيتهم بخطورة الفيروس.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بإصدار توجيهات لجميع القطاعات الصحية بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، العمل على توجيه النشرات اللازمة للوقاية من المرض، تفعيل اللقاحات اللازمة؛ للحماية من الفيروسات الموسمية المعدية، التأكيد على عودة الإجراءات الاحترازية للحماية من هذا المرض.