رئيس التحرير

أحمد الخطيب

عضو «صحة الشيوخ»: مجابهة الفيروس المخلوي تتطلب خطة شاملة

كتب:

عمرو صالح
12:08 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
الدكتور محمد صلاح البدري

الدكتور محمد صلاح البدري

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنّ مجابهة الفيروس المخلوي الجديد يتطلب وضع خطة إستراتيجية شاملة بين جميع جهات الدولة المعنية، في إطار المحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

طرق مجابهة الفيروس المخلوي

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري، لـ«الوطن» أنّ خطة مجابهة الفيروس المخلوي الجديد تتطلب أن يتشارك فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، باعتبارها مراكز بناء الوعي ولها تأثير كبير في رفع ثقافة المواطنيين وتوعيتهم بخطورة الفيروس.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بإصدار توجيهات لجميع القطاعات الصحية بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، العمل على توجيه النشرات اللازمة للوقاية من المرض، تفعيل اللقاحات اللازمة؛ للحماية من الفيروسات الموسمية المعدية، التأكيد على عودة الإجراءات الاحترازية للحماية من هذا المرض.

اقرأ المزيد:

صورة.. رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يدلي بصوته في "الشيوخ" بالأقصر

رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ يحث ترامب على ارتداء كمامة

عضو صحة الشيوخ: مجابهة الفيروس التنفسي المخلوي لا تستدعي إجراءات الغلق

«المصرية للحساسية»: الفيروس المخلوي سريع العدوى ويجيد خداع الذاكرة المناعية
بقلم عمرو صالح