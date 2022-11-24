عضو صحة الشيوخ: مجابهة الفيروس التنفسي المخلوي لا تستدعي إجراءات الغلق

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الفيروس التنفسي المخلوي لا يشكل خطورة على المصابين، تدفع الدولة إلى إغلاق المدارس على غرار ما حدث في جائحة كورونا، لافتا إلى أن الفيروس يمكن الوقاية منه بالإجراءات الاحترازية.

طرق الوقاية من الفيروس التنفسي

وأوضح الدكتور محمد صلاح البدري في تصريحات لـ«الوطن»، أن أولى طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس المخلوي هي اتباع الإجراءات الاحترازية والمحافظة على النظافة العامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

حملات توعوية للمواطنين

ودعا عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ حملات توعوية للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية وتعريفهم بأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه وآليات التعامل مع الحالات المصابة، في إطار الحرص على سلامتهم.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المواطنين الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تقيهم من الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في بيان لها عن رصد عدد من حالات الإصابة بالفيروس المخلوي وطالبت بالتزام إجراءات الوقاية للحماية من الإصابة بالفيروس.