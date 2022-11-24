 المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، حفل زفاف جماعي لـ200 شاب وفتاة من مختلف محافظات الصعيد، بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وجميع المستلزمات، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

وتضمن الحفل تنفيذ عرض للموسيقات العسكرية، إضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية التي أضفت أجواء من السعادة والبهجة بالحفل، كما جرى توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة نقل خلالها تهنئة وتحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكدا أنّ الحفل يأتي إيمانا من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الشعب المصري العظيم.

و أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود لدعم المجتمع المدني، والمساهمة في إعانة الشباب المقبل على الزواج، كما أشادوا بحسن الاستقبال والتنظيم الجيد لحفل زفاف أبناء جنوب الصعيد.

حضر الحفل عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وعدد من رجال الدين، ورؤساء الجامعات والفنانين والشخصيات العامة.