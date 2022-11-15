«التموين»: تدقيق بيانات الأولى بالرعاية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار الربط البيني مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل استكمال تدقيق بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، ضمن إجراءات الرقمنة التي بدأتها الوزارة.

تحديث قاعدة بيانات منظومة بطاقات التموين

وأشارت مصادر في وزارة التموين إلى أن الوزارة تجري حاليا تجديد وتحديث لقاعدة بيانات المستفيدين من البطاقات بهدف الوصول إلى الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية فقط بناءً على مراجعة البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بمستفيدي برنامج تكافل وكرامة، وأيضا مراجعة البيانات مع التأمينات الاجتماعية الخاصة بأصحاب الرواتب والمعاشات المنخفضة.

إجراءات إيصال الدعم لمستحقيه

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد ضبطا لقاعدة بيانات منظومة الدعم بهدف الوصول للفئات الأولى بالرعاية المستحقة للدعم فقط، وذلك ضمن الإجراءات التي بدأتها وزارة التموين منذ بداية العام الجاري والتي شهدت حذف أصحاب الرواتب العليا ومالكي السيارات الحديثة من قاعدة بيانات المنظومة بهدف إيصال الدعم لمستحقيه.

فيما كشفت المصادر أنه حتى الآن لا تزال عملية تنقية أصحاب الرواتب الحكومية العليا مستمرة من قاعدة بيانات التموين، والتي بدأتها بالفعل في شهر يونيو الماضي، كما تستمر الوزارة حاليا في الإجراء الإلزامي على أصحاب البطاقات التموينية والخاص بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة، اذ يتبقى حاليا ما يقرب من 700 ألف بطاقة تموينية فقط لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن، مع استمرار فتح موقع دعم مصر لهذه الخدمة.