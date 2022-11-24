ضبط 243 قطعة سلاح وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (243 قطعة سلاح ناري بحوزة 152 متهما، بواقع رشاش جرينوف، (19) بندقية آلية، (100) بندقية خرطوش، (4) طبنجات، (119) فردا محليا، (654) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، (181) قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87059) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالي:(357) حكم جناية، (26074) حكم حبس جزئي، (4794) حكم حبس مستأنف، (43312) حكم غرامة، (12522) مخالفة.

قضايا المخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (275) قضية مواد مخدرة بإجمالي 316 متهما ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت (42,039 كيلوجراما)، كمية من مخدر البانجو وزنت (203,620 كيلوجراما)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (10,662 كيلو جراما)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (770 جراما)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,185 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (905 جرامات)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,693 كيلو جراما)، كمية من مخدر البودر وزنت (5,235 كيلوجراما)، كمية من مخدر فودو وزنت (55 جراما)، عدد (2020) قرصا مخدرا.

ضبط المتهمين الهاربين وأعمال البلطجة

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (31) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (245) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (19895) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.