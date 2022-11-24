تغيّب زوجة الإبراشي عن جلسة محاكمة الطبيب المُعالج للإعلامي الراحل

تغيّبت زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن حضور ثاني جلسات الطعن المقدم منها على قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بأنّه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ضد الدكتور المعالج لزوجها أثناء فترة إصابته بفيروس كورونا، أمام الدائرة 17 جنايات الجيزة، والتي تنعقد في الكيلو 10 ونص.

وطلب المستشار جميل سعيد، محامي أسرة الإبراشي، سماع شهادة الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، خلال بيان أصدره عن مكتبه، أوضح فيه أنّ زوجة المتوفى شكت في العريضة المقدمة للنيابة العامة، طبيبا، اتهمته بالتسبب في وفاة زوجها.

وجاء في البيان، أنّ زوجة الإبراشي أوضحت خلال العريضة المقدمة للنيابة، بأنّ المتهم أعطى زوجها أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها لعلاج فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه في المنزل، ورغم أنّ الطبيب كان يعلم رغم سلبية التدخين على المتوفى، إلا أنّه كان يفعل ذلك بشراهة في غرفة نومه خلال ملازمته.