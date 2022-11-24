«التعليم» تطالب بالتنبيه على طلاب المنازل بالثانوية لسداد المصروفات

وجهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن متابعة إلحاق طلاب المنازل بالمرحلة الثانوية بالإدارات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بالالتزام بسداد المصروفات ورسوم الامتحانات 285 جنيهًا مصروفات، بإضافة 15 جنيهًا رسوم امتحانات.

سداد رسوم الامتحان عن طريق البريد

وأكدت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يتم سداد رسوم الامتحان عن طريق البريد أو فوري، وتسليم ما يفيد السداد للمدرسة وتحفظ علي ملف الطلاب.

كما أكدت المديريات التعليمية، الالتزام بقواعد القبول استكمال الملفات «شهادة الصف الثالث الإعدادي، وبيان نجاح حديث، والخطاب الصادر من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، شهادة الميلاد، طلب الالتحاق الموضح به جميع بيانات الطالب موضح رقم التليفون، العنوان».

اعتماد كشوف الصف الأول الثانوي

كما وجّهت المديريات التعليمية، الإدارات، بتوزيع أعداد الطلاب بين مدارس الإدارة بما يحقق التوزان وليس بالمربع السكني، والالتزام بتنفيذ ما جاء بالخطاب الموجه من شؤون الطلبة باسم الطالب والمدرسة الموزعة عليها، واعتماد كشوف الصف الأول من شؤون الطلبة بالإدارة والمديرية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر.