وظائف للمعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.. اعرف الشروط

أعلنت المدارس الرسمية الدولية وظائف للمعلمين بالمدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج، في التخصصات رياض الأطفال واللغة الإنجليزية والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية وأخصائية نفسية.

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية، عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أنَّ التقديم في وظائف المعلمين بالمدرسة الرسمية على هذا الرابط وفقاً للشروط المحددة.

شروط التقديم لوظائف المعلمين المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج

وحددت المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج، شروط التقديم في وظائف المعلمين في التخصصات المحددة وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم ويفضل الحاصلين على شهادات معتمدة (mos- icdl).

العمل في وظائف المعلمين بنظام المأمورية

وأوضحت المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج، مميزات التقديم في وظائف المعلمين في التخصصات المحددة، مشيراً إلى أنَّه يتمّ العمل بنظام المأمورية، إذ يتقاضى العاملين أجرهم كاملًا من نفس محل عملهم، إضافة إلى مكافأة شهرية من المدرسة الرسمية الدولية نظير الجهود غير العادية.