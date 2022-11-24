ضبط 2 طن دقيق قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط دقيق قبل تهريبه

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين القرين برئاسة مجدي الصفطي مدير الإدارة، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية مهربة من الدقيق البلدي المدعم قدرها 45 شيكارة، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي وزن 2 طن و250 كجم، من إنتاج مطاحن السلام بالإسماعيلية القنطرة شرق بطريق القرين.

وتم تسليم كمية الدقيق إلى مطحن الأمل بالعباسة على ذمة المحضر رقم 3292 جنح القرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.