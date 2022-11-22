إعدام 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك وضبط ربع طن دقيق بسوهاج

ضبطت حملة مسائية لتموين سوهاج، ربع طن دقيق قبل بيعة فى السوق السوداء وضبط 7 تجار تموين قاموا بالغلق بالأقفال بقرية العمارنة والمهايدة والمعيصرة وبنى حلوة وبرديس وبندر البلينا، كما تم إعدام 100 كيلو لحوم بأختام مزورة، ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة تموينية بمركز جهينة بسوهاج، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين بمنطقة جنوب صعيد سوهاج.

حملة تموينية

قامت إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج برئاسة رانيا عاطف بكري، رئيس قسم الإرشاد الاستهلاكي بسوهاج بالمرور على أسواق وتجار التموين بقرية العمارنة والمعيصرة والمهايدة وبنى حلوة وبرديس وبندر البلينا بمحافظة سوهاج.

تحرير المحاضر اللازمة

وجرى تحرير عدة محاضر بينها محضر جنح تجميع دقيق مدعم بغرض بيعه فى السوق السوداء، ومحاضر جنح غلق تجار تموين و محاضر جنح عدم إعلان لتاجر تموين، وجاري تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعدام 100 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

كما ضبطت حملة لمديرية الطب البيطري بمركز جهينة بمحافظة سوهاج 100 كيلو لحوم بأختام مزورة تم إعدامها وكذلك لحوم مفروم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بحملة برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير الطب البيطري بسوهاج.