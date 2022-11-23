ضبط طن دقيق مدعم داخل مخبز قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، بتهمة التصرف في كمية من الدقيق البلدي المدعم «استخراج 87%»، بقصد الاستيلاء على المال العام للاتجار به في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اعترافات المتهم

وبحسب بيان وزارة الداخلية، عثر بحوزة المتهم على طن دقيق بلدي مدعم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.