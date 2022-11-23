3 جوائز لـ«بِركة العروس» في مهرجان القاهرة السينمائي.. ومخرج الفيلم: شرف كبير

حصد الفيلم اللبناني «بِركة العروس» الذي نافس ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي، 3 جوائز ضمن حفل الختام مساء الثلاثاء، منها جائزة صلاح أبو سيف وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم، ضمن جوائز أفضل فيلم عربي، وفازت بطلته كارول عبود، بجائزة أحسن أداء تمثيلي.

3 جوائز للفيلم بـ«القاهرة السينمائي»

وعبرّت الفنانة كارول عبود، بطلة الفيلم اللبناني بِركة العروس عن سعادتها بحصولها على جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي، خصوصًا أنَّها كانت سعيدة بالمشاركة في هذا المهرجان العريق، لتزداد فرحتها باقتناص جائزة.

وأشارت كارول عبود في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنَّ الفيلم إنساني ويمس المرأة ومشاعرها بالدرجة الأولى خصوصًا أنها تجسد شخصية الأم التي تعاني في صمت، ومن ثم الصعوبة تكمن في ضرورة التعبير عن مشاعرها في غالبية المشاهد بلغة الجسد دون الاستناد إلى الحوار.

المخرج: ننحاز للمرأة طيلة الوقت

وقال مخرج الفيلم باسم بريش، إنه لم يكن متوقعًا الفوز بجوائز، وكان كل ما يهمه تقديم عمل فني عن المرأة وما تعانيه خصوصًا وأنه ينحاز بشدة لكل سيدة في العالم العربي، ومن ثم مشاركته في المهرجان أمرًا يسعده ويفخر به، والفوز بجوائز من مهرجان عريق مثل «القاهرة السينمائي» شرف كبير.