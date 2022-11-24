«اتحاد الصناعات»: محطة الضبعة أكبر منشأة نووية لإنتاج الطاقة بالشرق الأوسط

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن محطة الضبعة للطاقة النووية بمحافظة مطروح تٌعد أكبر محطة نووية في الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون.

مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة

وأشاد سعد الدين بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في المضي قدماً نحو تنفيذ الخطة الطموحة لتوفير كافة مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتحويل مصر لمركز إقليمي لكافة مصادر الطاقة الأمنة.

كميات ضخمة من الكهرباء

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن مصر أصبحت تٌنتج كميات ضخمة من الكهرباء من مصادر متعددة مؤكدا أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستقدم إسهامًا كبيرًا في مزيج الكهرباء للبلاد وقد تصل حصة مساهمتها في الإنتاج القومي من الطاقة إلى 10% خلال الأعوام المقبلة.

المحطة النووية تتكون من أربع وحدات

وتتكون المحطة النووية من أربع وحدات كل منها بسعة كهربائية 1200 ميجا وات من مفاعلات الجيل الثالث المطور «مفاعلات الماء المضغوط»، كما تعد هذه التكنولوجيا من أحدث الأجيال المطورة التي تم تفعيلها وتشغيلها فعليا في روسيا وخارج روسيا.

المفاعلات النووية الروسية

وتُعدّ المفاعلات النووية الروسية VVER-1200 المنتمية للجيل الثالث المطور 3+، والتي اختيرَت للاستخدام في محطة الضبعة للطاقة النووية، الأحدث والأكثر تقدمًا من حيث الأمان، لذلك ستحصل مصر على أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا، والتي ستُبنى اعتمادًا على أحدث التقنيات المطبقة بنجاح في روسيا ودول أخرى أيضًا.