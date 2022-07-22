«الكهرباء»: محطة الضبعة ستكون بداية المشروعات النووية على أرض مصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ إعطاء وزير الكهرباء إشارة بدء الإنشاءات الرئيسة لمحطة الضبعة للطاقة النووية، يعتبر ردا قويا وقاطعا على كل المشككين في المشروع، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعبر أيضا عن اهتمام مصر بالطاقة النظيفة على مستوى العالم، وأنه لن يكون آخر مشروعات الدولة في الطاقة النووية، لكنه سيكون بدايتها على أرض مصر.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال يتم بخطوات مستمرة ومنتظمة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ستنتقل مصر من مصاف الدول ذات الخطوات التنفيذية، كما أن إشارة وزير الكهرباء تعتبر بداية دخول مصدر مهم جدا لمزيج الطاقة طبقا للاستراتيجية المصرية الموضوعة.

بناء المفاعل النووي سيستغرق 6 سنوات

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: «بداية من 29 يونيو الماضي، ومع الحصول على إذن إنشاء أول مفاعل نووي، فإنه سيستغرق 6 سنوات، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري لأول محطة نووية على أرض مصر وتحقيق الحلم المصري منذ ستينيات القرن الماضي وذلك في عام 2030».

اهتمام مصر بالطاقة النظيفة

وأشار الدكتور أيمن حمزة، إلى دخول الصناعات المصرية في مستوى جودة عالٍ جدا وهو النووي، كما أن هذا المشروع يعبر عن اهتمام مصر بالطاقة النظيفة، كما أن أوروبا مهتمة بالحصول على الطاقة النظيفة من مصر، وستسهم هذه المحطة في زيادتها.