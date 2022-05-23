«الكهرباء»: العمل في محطة الضبعة لم يتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء، إن العمل في محطة الضبعة، يسير طبقا للجدول الزمني، ولم يتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، وعلى مستوى المستندات، فإن الدولة المصرية تنتظر في هذا العام، الحصول على إذن الإنشاء بأول مفاعل نووي في محطة الضبعة، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.

ميناء بحري خصيصا لمحطة الضبعة

وأضاف حمزة في تصريحات تلفزيونية: «تمّ تقديم المستندات الخاصة بأول مفاعلين للحصول على هذا الإذن، هناك خلايا عمل مستمرة ليل نهار، إذ نستكمل بناء ميناء بحري خاص بمحطة الضبعة، لاستقبال المعدات الثقيلة، وهو ما يعكس أننا نعمل وفقا للدراسة».

وتابع المتحدث باسم الكهرباء: «تم دراسة أفضل الطرق اللوجستية لضمان وصول المعدات والوقود وأي مستلزمات، وجرى الاستقرار على عمل ميناء بحري خاص للضبعة، لكي نستقبل هذه المعدات، وقطعنا شوطا طويلا في التعامل مع الجهات المسؤولة، وتم اختيار نظام المفاعلات النووية المصرية على أعلى مستوى من الامان، ومن ضمن نظم الأمان وجود مصيدة موجودة مصممة بطريقة معينة لمنع أي إشعاعات من المفاعل النووي عند حدوث أي طارئ، بخلاف الضلوع الثلاثية التي يمكنها تحمل اصطدام طائرة عملاقة».

طفرة كبيرة في قطاع الكهرباء

كما تطرق الدكتور أيمن حمزة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، ففي عام 2008 وحتى عام 2014 كانت البلاد تعاني من تخفيف الأحمال ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ميجا، ووصلنا في عام 2014 إلى تخفيف احمال بنحو 6 آلاف ميجا وات، وهو ما كان يمثل نحو 20%.