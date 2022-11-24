«القوى العاملة» تسلّم شيكات تعويض لأسر 3 متوفين و5 مصابين من العمالة غير المنتظمة

سلّم حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، أسر 3 من العمالة غير المنتظمة، ممن توفوا، وأسرة 5 تعرَضوا لإصابات وعجز كلي، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية، بإجمالي 782 ألفا و979 جنيها، مقدمة من شركة مصر للتأمين، كتعويض لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة، لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

تعويضات للعمالة غير المنتظمة ضمن «حياة كريمة»

شملت التعويضات المصروفة– التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حالات وفاة لـ3 عمال، و5 حالات إصابة وعجز كلي من العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «القاهرة، والشرقية، والدقهلية، وأسوان، وقنا، وبني سويف، ومطروح» وهم: جمعة شعبان رجب، والسعيد شعبان السعيد، وأحمد عبدالحكم أحمد، وياسر محمد عطا الله، وعبدالخالق أحمد تمساح، وجرجس عيد ناشد، وأيمن عبدالرحيم إسماعيل، وعلاء علي محمد علي.

فرص عمل

واستمع الوزير إلى مطالب الحضور من المصابين، وأسر المتوفين، خاصة توفير فرص عمل مناسبة، وتعهّد بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قدّم العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد شحاتة، حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وعلى توجيه مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها.

حضر اللقاء من جانب الوزارة: مجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة، وعبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ومن شركة مصر للتأمين، نجلاء فتحي، مسؤول ملف التأمين بالشركة.