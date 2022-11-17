وظائف في الإسكندرية.. «القوى العاملة» تعلن توفير فرص عمل للمحامين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن وظائف خالية في الإسكندرية، وأكدت المديرية أنه جرى فتح التقديم لها في شهر نوفمبر الجاري، وتقبل هذه الوظائف أصحاب المؤهلات العليا والخريجين في عدد من التخصصات من ضمنها المحاماة والتسويق حيث يمكن لمتقدمي الوظيفة الأخيرة أن يكونوا من فئة ذوي القدرات الخاصة، شرط توافر الشروط الأخرى.

وترصد «الوطن» في السطور التالية وظائف في الإسكندرية متاح التقدم بها، وفقا لبيان مديرية القوى العاملة بالإسكندرية وهي كالتالي:

وظائف خالية في الإسكندرية للمحاماة

أولى الوظائف الخالية في الإسكندرية تخص المحاماة حيث نقلت القوى العاملة طلب مكتب محاماة اليوم عن حاجته الى محامية أو محام جدول عام أو ابتدائى، في منطقة القبارى مع شرط قرب السكن المحكمة صباحًا والمكتب مساء وذلك براتب مناسب بالإضافة إلى بدل الانتقال.

وظائف في الإسكندرية خالية.. تسويق إلكتروني

الوظائف الخالية في الإسكندرية تضمنت أيضا وظيفة تسويق ويتاح أيضاً لذوي الهمم التقدم إليها وفقا لما أعلنته شركة لبيع الأجهزة بفرعها في لوران عن فتح باب التقديم لوظيفة تسويق إلكترونى بمرتب 2500 جنيه بالإضافة إلى العمولة ومتاح التقدم للشباب 5% من ذوي الهمم بشرط التخرج من كلية الحقوق أو تجارة أو الهندسة أو الآداب أو فنون جميلة أو زراعة أو فنون جميلة.

شروط وظيفة التسويق الإلكتروني في الإسكندرية

وبرزت شروط تلك الوظيفة في أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية إجادة تامة فرع لوران ويفضل قرب السكن محافظة الإسكندرية ، وكارنيه خدمات متكاملة ، وبرنت تأمينات، وكعب عمل، ومؤهل ويتم تحضير الورق والتوجه مكتب تفتيش عمل شرق وذلك يوم الأحد من 10 صباحًا حتى الساعة 11 صباحا يوم 20 نوفمبر الجاري.